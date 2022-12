De Winter: “Giroud, Leao e Vlahovic molto difficili da marcare”

Koni De Winter, difensore di proprietà della Juventus ma in prestito all'Empoli, ha detto la sua sulla prima parte di stagione.

Il mio obiettivo da qui alla fine della stagione è di giocare più minuti possibili, ma c'è sempre voglia di imparare e migliorare. Partita più emozionante? Sicuramente quella contro la Juventus, la mia squadra, disputata all'Allianz Stadium. E' stato emozionante affrontare i miei ex compagni, purtroppo il risultato non è stato favorevole. Ma è stata una bella esperienza. Qualcuno potrebbe pensare che mi piaccia solo il calcio, invece non è vero. Sono appassionato di basket, di NFL e seguo con interesse tutto ciò che è uno sport. Mi piace uscire con gli amici, trascorrere del tempo con la mia famiglia e il mio cane.