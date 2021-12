De Winter, esordio da record: “I sogni diventano realtà”

Il calciatore della Juventus ha esordito ieri sera nella massima competizione per club europei, postando tutta la sua emozione sul suo profilo Instagram

redazionejuvenews

La Juventus è scesa in campo ieri sera all'Allianz Stadium nell'ultima partita del girone di qualificazione della Champions League: i bianconeri hanno vinto contro il Malmo per 1-0, assicurandosi il passaggio alla fase finale della competizioni da primi in classifica. Il Chelsea è infatti stato fermato ieri sera sul pareggio dallo Zenit, che nei minuti finali della partita ha raggiunto il 3-3 finale, che ha consegnato alla Juventus in primo posto ed un sorteggio da testa di serie che potrebbe rivelarsi più abbordabile, viste le squadre presenti nella seconda urna.

Una bella prestazione quella di ieri sera da parte della squadra bianconera, nonostante il fatto che anche contro il Malmo, come sta accadendo spesso in questa stagione, non è riuscita a chiudere la partita nonostante la grande mole di occasioni da gol create. Un problema su cui lavorare e migliorare, soprattutto in vista delle ultime tre partite dell'anno contro Venezia, Bologna e Cagliari, che i bianconeri dovranno vincere per non perdere terreno dalla testa della classifica e che diranno molto di quella che sarà la seconda parte di stagione per la squadra di Massimiliano Allegri, attesa a gennaio da un altro tour de force.

La partita di ieri sera ha segnato anche delle prime volte, e oltre al primo gol di Moise Kean, la sfida contro il Malmo ha battezzato l'esordio dal primo minuto Koni De Winter che ha segnato un record, diventando il più giovane giocatore ad esordire con la maglia della Juventus dal primo minuto in Champions League all'età di 19 anni e 179 giorni, strappando il primato a Ruben Oliveira che aveva esordito per la prima volta a 19 anni e 193 giorni. Un sogno, come definito dallo stesso giocatore sul sia profilo Instagram: il ragazzo ha infatti pubblicato una foto della partita di ieri sera, riversando tutta la sua emozione nella didascalia di accompagnamento: "I sogno diventano realtà".