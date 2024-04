De Marchi: “E’ mancato il DNA Juve negli ultimi tempi”

Marco De Marchi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "La Roma viene da un tour de force non da ridere, sicuramente c’è possibilità di trovare anche un avversario stanco. La squadra di De Rossi in casa è straordinaria, ha un pubblico unico nel suo genere, un pubblico che forma il dodicesimo uomo per trascinarti alla vittoria. Dipende anche secondo me dal risultato che faranno in Coppa col Leverkusen, perchè se arrivano con un risultato importante possono superare anche la fatica, altrimenti può esserci un controaccolpo. La Juve dal canto suo deve fare la Juve, quella che tutti conosciamo e che in poche gare ha dimostrato di essere. Devono entrare in campo per vincere, è nel DNA di questa società, un po’ mancato negli ultimi tempi. Ma ha tutto per fare una gara positiva".