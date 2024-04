Di Marzio: “Thiago Motta è la prima scelta ma la Juve ha anche un piano B e C”

L'Allegri-bis sembra essere arrivato a fine corsa. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali ma l'impressione è che a fine stagione Max saluterà la Vecchia Signora, con la Juve che è già alla ricerca del suo sostituto. Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca di Marzio ha detto: "Una grande società ha sempre delle alternative e sicuramente Giuntoli avrà in lista un piano B e un piano C. Non ne siamo a conoscenza perché l’idea della Juve è di portare Thiago Motta. Anche lui in questo momento è concentrato sul finale di stagione e poi comunicherà al Bologna la sua scelta".