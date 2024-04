De Marchi: “Allegri? Alcuni cicli giungono al termine…”

Marco De Marchi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a "1 Football Club": "Si danno per scontate certe situazioni, ed il calcio è bello anche per questo. Si leggono e si ascoltano commenti che sembrano essere già scontati quando, invece, le cose possono cambiare in corsa. Allegri ha ancora un anno di contratto. Lo scorso anno c'è stato un cambiamento nell'area tecnica con l'arrivo di Giuntoli, uno dei migliori in assoluto. Credo che anche qui ci sia una valutazione in corso, fermo restando che questo malumore potrebbe definire il momento giusto per separarsi. Tuttavia, in tal caso sarebbe necessaria una valutazione più ampia dal punto di vista economica. Max, con il suo curriculum, ha dimostrato di aver fatto bene. Nella storia di ognuno di noi, però, ci sono dei cicli, che giungono al termine. Per quanto riguarda Motta, credo che voglia rimanere concentrato su un finale di stagione molto importante. Sarà una scelta che un po' tutti aspettiamo di capire".