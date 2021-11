De Ligt torna all’Ajax per una notte: “Squadra speciale, anche alla Juve…”

Il difensore della Juventus premiato dal club olandese davanti ai suoi ex tifosi

La Juventus ha concluso questo miniciclo di partite di novembre con la vittoria contro la Fiorentina in campionato, arrivata dopo le due battute d'arresto contro Verona e Sassuolo. I bianconeri sono a 1 4 punti dalla coppia di testa della classifica di Serie A , formata da Milan e Napoli, con il ritardo dovuto al disastroso avvio di stagione, e alle due sconfitte subite nelle ultime giornate, che probabilmente hanno messo la parola fine alle velleità di Scudetto degli uomini di Massimiliano Allegri. La squadra comunque sembra stia iniziando a riprendersi , soprattutto mentalmente, e lo testimonia il passaggio del turno ottenuto in Champions League con due giornate d'anticipo: le partite restanti contro Chelsea e Malmo serviranno per confermare il primo posto nel girone , che garantirebbe un sorteggio più agevole.

I bianconeri ora dovranno concentrarsi sul campionato per cercare di ridurre il distacco dalla testa della classifica, con le partite con Lazio e Atalanta alla ripresa che diranno molto delle speranze della squadra. Intanto molti giocatori hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali, con Massimiliano Allegri che è rimasto alla Continassa con solio 8 giocatori. Tra i convocati nelle varie selezioni figura anche il centrale Matthijs DeLigt, che ha approfittato dell'arrivo in Olanda per andare a trovare i suoi ex compagni.