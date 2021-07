D'Aversa chiude per Damsgaard alla Juventus

redazionejuvenews

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, ha catturato l'attenzione di molti club europei e anche italiani (come la Juventus) dopo delle sue splendide prestazioni con la sua Danimarca ad Euro 2020. Oggi, durante il ritiro del club blucerchiato, Roberto D'Aversa, nuovo allenatore della Sampdoria, ha parlato del gioellino danese ai microfoni di Sky Sport sottolineando quanto sarebbe importante la sua permanenza a Genova. Queste le sue parole: "Damsgaard può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore importante, poi nelle dinamiche di mercato non voglio entrare. Il presidente comunque è stato chiaro che non svenderà".

"Abbiamo iniziato a lavorare e serve farlo con intensità. Abbiamo iniziato bene ma sono soddisfatto di quanto fatto finora. Mercato? In attesa del rientro dei Nazionali sarei già contento se non andasse via nessuno. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene degli Europei e mi piacerebbe molto poterci lavorare. Damsgaard incedibile? Per me è un giocatore assolutamente importante e non penso che ci sia la volontà di lasciarlo partire. L'esperienza di Parma? Abbiamo lavorato nel tempo, iniziando in Lega Pro e arrivando a due anni di Serie A".

"Conoscendoci nel tempo abbiamo cementato quel gruppo, aggiungendo un mattoncino ogni anno. Obiettivo della Samp? Fare meglio dello scorso anno sapendo che sarà difficile. Con il sacrificio e il lavoro però certi traguardi si possono raggiungere. La Samp dello scudetto alla base della Nazionale? Vedere Vialli e Mancini è stato emozionante e per me è stato ancor più un orgoglio sedermi su questa panchina - concluso - ". Come detto, anche la Juventus sarebbe sul giocatore, ma come detto da D'Aversa il centrocampista danese sarebbe molto importante nell'undici titolare della Sampdoria. Una cosa è certa: anche in caso di cessione, patron Ferrero non lo svenderà (si parla di una cifra intorno ai 35-40 milioni).