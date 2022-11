Calciomercato Roma, Mourinho vuole una stella della Serie A

Mourinho vuole una stella della Serie A: Tiago Pinto sarebbe già a lavoro con il club che detiene il cartellino del giocatore. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano La Repubblica, il club giallorosso sarebbe forte su un futuro talento del calcio. L'atleta in questione gioca nel nostro campionato ed ha disputato Euro 2020 da protagonista assoluto con la sua nazionale. Il prezzo dell'esterno però sarebbe molto alto. Per portarsi a casa il calciatore servirebbero circa 30-40 milioni di euro, cifra che ha richiesto il presidente del club a cui appartiene ai microfoni del quotidiano Secolo XIX: "Avendo perso tanti soldi per la pandemia, per mettere a posto il bilancio bisogna cedere qualcuno. Ma lo farò senza incidere sulla forza della squadra. E i giovani come lui ora ce li godiamo, o li vendiamo solo per una proposta indecente". Per il club capitolino sarà dunque molto complicato portarsi a casa l'esterno d'attacco, anche perché la concorrenza sarebbe molto agguerrita.