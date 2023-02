Danilo: “Rinnovo? Novità nei prossimi giorni. La fascia è un onore”

Danilo ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, dove ha parlato di presente e futuro. A proposito di quest'ultimo, il brasiliano ha praticamente annunciato il suo rinnovo con la Juventus . Le sue parole: " Finirà bene . La volontà di entrambe le parti è di continuare ancora insieme, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti ". Danilo ha raccontato cosa ha capito del DNA bianconero: "Da quando sono arrivato, ho sentito dire che “ o sei della Juventus o no ”. La particolarità di questa società è la cultura del lavoro : alzarsi ogni giorno dal letto e avere la voglia di migliorare, sapendo che quello che hai fatto fino a quel momento non basta . Questo è l’aspetto più diverso che ho colto qui e che ho imparato a fare mio".

La situazione delicata della squadra dopo la penalizzazione: "Io sono certo che questo è solo un momento. Quello che la Juve ha fatto negli ultimi 10-15 anni è qualcosa di straordinario, solido e concreto. Questo è solo un momento. E poi per me non è una questione di soldi o status. Quello che mi interessa è lavorare in un posto dove mi trovo bene. Io sento di dover ripagare tutto quello che ho avuto, sarebbe troppo facile andare via e cercare un’altra soluzione. Quattro anni fa quando sono arrivato qui non ero nel miglior momento di forma e la Juve mi ha dato questa opportunità con fiducia".