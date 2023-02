Trezeguet: “Il -15 non è semplice da gestire ma il gruppo è all’altezza”

David Trezeguet è stato ospite a Supertele, su Dazn. L'ex attaccante francese ha parlato della situazione della Juventus : "Dico la verità: non sto seguendo moltissimo il campionato italiano, sto viaggiando molto. Ho un legame particolare con la Juve, so quello che mi ha dato. Sul campionato sicuramente questo -15 non sarà semplice da gestire, ma credo che il gruppo si stia dimostrando all’altezza , ieri hanno fatto una grande partita con la Fiorentina. Ora bisogna entrare nell’idea che conta solo il risultato e non bisogna pensarci tanto. Dopo quello che succede intorno non riguarda i giocatori, ma la società ".

Sui fischi sentiti allo Stadium nei minuti finali del match con la Fiorentina: "In quel momento va capito chi ha sentito Allegri in quei momenti, sono cose che guardano più i giornalisti. La squadra era concentrata in campo, quanto accadeva intorno non ci riguardava. I fischi fanno parte di questo mestiere, poi quando uno gioca alla Juve… la Juve deve essere sempre protagonista. Era un tifoso da Real Madrid, in Spagna hanno quest’abitudine, è molto diversa dalla cultura italiana. Si vede che la squadra è molto concentrata, solida, dopo tutto quello che è successo. I fischi fanno parte del folklore calcistico in tutto il mondo".