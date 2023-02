Juve, Sandulli si auto-sospende dal Collegio di Garanzia del CONI

Piero Sandulli, ex vice-presidente del Collegio di Garanzia del CONI, si è auto sospeso dalla sua carica per le parole sulla Juve.

Piero Sandulli , oramai ex presidente del Collegio di Garanzia del CONI , si è autosospeso dalla carica dopo le dichiarazioni sulla Juventus e sul caso plusvalenze. Ecco le sue parole: " Sostengo che il contenitore delle società quotate in Borsa mal si sposi con le società sportive. E la fattispecie attuale della Juventus, una volta di più, lo testimonia. Nel senso che la revocazione prima e la sentenza poi si sono basati sugli elementi emersi nel corso degli accertamenti prodotti dalla Consob, che per definizione può naturalmente vigilare sui soli club presenti a Piazza Affari.

A tal proposito, in tutta sincerità, mi sarei aspettato delle evoluzioni sull’argomento. Confidavo che la recente riforma dello sport si occupasse di questo tema, che al momento invece rimane come vulnus al sistema. Da qui nasce la sanzione ai danni della Juventus e la mancata sanzione nei confronti di tutte le altre società coinvolte".

La risposta del CONI non si fece attendere: "In merito ad alcune dichiarazioni sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state rilasciate a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti". Ma parlando di mercato, arriva l'annuncio clamoroso su un colpo da urlo: questo e molto altro nella nuova raffica<<<