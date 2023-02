Ancora Danilo: “Siamo in corsa nelle coppe, Allegri non molla mai”

Il difensore brasiliano, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del momento della squadra e del proprio futuro dopo il calcio

redazionejuvenews

Daniloha rilasciato un'intervista a Tuttosport, dove ha parlato di diversi argomenti. Il brasiliano ha detto la sua sulla penalizzazione alla Juventus: "Da quando sono arrivato di stagioni normali ne ho vissute poche. All'inizio il Covid, ora questo problema con la sentenza del -15. E’ stato brutto per noi accettare questa condizione, non è stato facile. Ma abbiamo capito che non potevamo farci nulla: l’unica cosa che ci restava era andare al campo e dare il massimo così come in partita. Ma non è stato facile. Però siamo solo a febbraio per cui di tempo per fare bene ancora ce n’è. Siamo ancora in corsa in Coppa Italia e in Europa League".

Il rapporto con Allegri: "Io mi vedo molto nel suo spirito. Non molla mai, anche nelle giornate più brutte trova il modo per motivarci. Anche nel momento della tempesta ci ha trasmesso calma".

Il mister ha difeso alcuni suoi compagni dai fischi allo Stadium: "E' giusto. Siamo una squadra e in questo momento bisogna essere tutti uniti con i tifosi che ci danno forza. Chi fischia De Sciglio, o uno qualsiasi, fischia tutta la squadra. Ai tifosi dico di guardare come ci siamo compattati come squadra e abbiamo bisogno di tutti, anche di loro!".

Il futuro dopo il ritiro: "Non lo so ancora, ma il primo anno tornerò in Brasile per una vacanza lunga in cui stare con genitori e amici. Se dovessi restare nel calcio farò l’allenatore, mi piace l’idea di organizzare i giocatori in campo. E poi mi iscriverò al corso di psicologia all’università. Non so se diventerò uno psicologo ma studierò per farlo. Mi piacciono le persone, le storie, la capacità di risalire dal basso, la resilienza".

Sul compagno di reparto e Nazionale Bremer: "E' fortissimo fisicamente, nei duelli è insuperabile. E poi è un bravo ragazzo, concentrato. Ha testa, ascolta, chiede, vuole imparare guardando i video. Tutti dobbiamo migliorare: nelle scelte e nella gestione della palla crescerà ancora. Io e Bonucci gli stiamo sempre vicino".