Danilo: “Forse vivere è davvero una continua distruzione e ricostruzione”

Il giocatore bianconero, attraverso un post pubblicato su Instagram con una foto in compagnia di suo figlio, ha voluto lanciare un bel messaggio. Queste le sue parole: "In teoria è molto più semplice da vivere che in pratica. Oppure no. L'utopia dell'equilibrio raggiunto, a cui la nostra anima anela, lascia il posto all'inquietudine emotiva, anche quando, a volte, abbiamo già realizzato la maggior parte dei nostri desideri materiali. Forse vivere è davvero una continua distruzione e ricostruzione. Di idee, convinzioni e relazioni. Fallire, riflettere, imparare e riprogrammare. Certamente questo fa parte del gioco. In questo gioco non ci sono vincitori, siamo tutti parte della stessa squadra, e in molti momenti ci ostiniamo a far parte anche dei perdenti, del tempo, delle opportunità, degli amori, di noi stessi.