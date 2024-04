D’Amico: “Juve, sbagliato paragonare Yildiz a Del Piero”

Andrea D'Amico, procuratore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Calcissimo TV: "Quando si fanno certi confronti, spesso si commettono errori. Paragonare Yildiz a Del Piero significa trasmettere un'eredità pesante ad un giovane non è giusto per entrambi. Con Alessandro mi resi subito che si trattava di una stella, poi in una squadra di fenomeni. Alex deve essere un punto di riferimento per i giovani, ma inappropriato l'accostamento. Thiago Motta? I risultati sono frutti di più fattori. L'allenatore è un elemento importante, ma poi c'è lo staff, il ds, proprietà. Motta ha fatto un lavoro importante, ma il successo è dato da una proprietà molto forte come Saputo, da un a direzione tecnica bravissima ed esperta targata Sartori. Se ad un tecnico forte dai una squadra debole, sicuramente non arrivano i risultati positivi".