Juve, rabbia Cambiaso al momento del cambio: “Allegri mi ha visto nervoso”

Nel corso del secondo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juve Allegri ha deciso di sostituire Cambiaso per inserire Weah. L'esterno italiano, però, non ha preso bene il cambio, visibilmente arrabbiato con l'allenatore bianconero. Al termine della partita ha detto: "Mi sono arrabbiato perché a volte sono troppo plateale negli atteggiamenti, devo migliorare. Spesso con arbitri e avversari mi trovo da dire quando non c’è bisogno. Mi ha visto un po’ nervoso e ha preferito fare il cambio. Alla fine poi mi ha ringraziato perché poi è entrato Timothy che ha fatto assist. È andata bene così". Una tesi confermata anche dallo stesso Allegri: "Ha avuto degli scontri verbali con l’arbitro, era un pochino nervoso, lui diceva di no. Gli ho detto di venire fuori e ho messo uno più fresco che ci poteva dare una mano. Fortunatamente Weah ha fatto bene".