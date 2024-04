Zola su Yildiz: “Può fare una grandissima carriera, ha un bel dribbling”

Gianfranco Zola, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Yildiz a Tuttosport: "Yildiz è fortissimo. Mi piace davvero tanto. Ha qualità importantissime per fare una carriera di altissimo livello. Il paragone di Ravanelli con me? In certe cose ci assomigliamo, ma io ero più punta tanto che a Parma e al Chelsea facevo il “falso nueve”. Lui lo vedo più centrocampista rispetto a me: gioca maggiormente di raccordo tra le linee come uomo assist. La Juve comunque ha in casa un talento incredibile. Soulé? L’ho visto spesso anche dal vivo quando era in Next Gen e mi ha sempre impressionato. Parliamo di un talento purissimo con un gran bel dribbling. A Frosinone sta facendo benissimo. Per me è pronto l’anno prossimo per essere grande protagonista anche alla Juventus".