Damiani: “Samardzic potrebbe giocare in un top club. Sulla Juve…”

Oscar Damiani , procuratore, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche di Samardzic . Ecco le sue parole a TMW: "Faccio un discorso ampio, non sul giocatore in particolare, e dico che è giusto che gli agenti si confrontino con la famiglia di un giocatore, ma devono essere liberi di fare il proprio lavoro, perchè sono dei professionisti.

Dal punto di vista tecnico, sul centrocampista dell'Udinese posso spendere solo belle parole, potrebbe giocare alla Juve come in qualsiasi grande club.

Mercato di gennaio? Non vedo squadre con grande liquidità e senza di quella i giocatori importanti non arrivano, si lavorerà prevalentemente in ottica estate. Scudetto? Inter favorita, Inzaghi ha praticamente due squadre, però questa Juve mi sta sorprendendo".