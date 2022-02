Damascelli: “Dybala non rimane. Chiede quanto Ronaldo”

Il futuro del numero dieci bianconero, il cui contratto scadrà il 30 giugno, resta ancora in bilico. Secondo il giornalista non rinnoverà.

redazionejuvenews

Il futuro di Paulo Dybala resta ancora da scrivere. Il giocatore continua a vivere una stagione di alti e bassi, con diversi problemi fisici, l'ultimo dei quali lo terra fuori dalla delicata trasferta contro il Villarreal, nella sfida di domani sera valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Le trattative per il suo rinnovo vanno avanti ormai da mesi. A ottobre sembrava che si fosse arrivati ad un punto di svolta, con il raggiungimento di un accordo di massima, che poi però non è stato messo nero su bianco. Ora i bianconeri torneranno a fare una proposta al suo agente Jorge Antun.

In settimana ci sarà il consiglio d'amministrazione e verrà decisa la linea da tenere per quanto riguarda i rinnovi di contratto e il tetto degli stipendi. E con tutta probabilità verrà fatta una nuova proposta, ma al ribasso rispetto a quella dello scorso autunno. Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Tony Damascelli ha parlato della situazione dell'attaccante argentino: "Questo sarà l'ennesimo match di Champions League saltato da Dybala. Il preparatore è sempre con Allegri, ma il risultato è un disastro. Questa cosa è un problema. Le sue richieste comunque sono chiare e secondo me non rinnoverà con la Juventus".

Non è un segreto che su di lui ci sia un forte interesse dell'Inter. Beppe Marotta infatti stima molto il giocatore e lo prenderebbe volentieri a parametro zero: "Non so se un club che ha già dei problemi economici possa permettersi di accettare delle richieste simili. Si tratta di 9 milioni più 2,5 di bonus, più i diritti d'immagine superiori a quelli di Ronaldo". Richieste molto onerose quelle dell'entourage di Paulo Dybala, difficili da accontentare. In ogni caso il 10 al momento parla con la Juve e aspetta la nuova offerta. Ma la telenovela probabilmente andrà avanti ancora per un po'.