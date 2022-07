Dalla Spagna: Morata di nuovo sul mercato

Il calciatore spagnolo, stando a quanto riporta la stampa spagnola, sarebbe stato rimesso sul mercato dai Colchoneros proprio per volere di Simeone

redazionejuvenews

La Juventus continua a lavorare sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, e dopo gli acquisti di Paul Pogba e Angel DiMaria, con Andrea Cambiaso che sta svolgendo questa mattina le visite mediche, i bianconeri stanno ancora cercando molti tasselli per la loro squadra. Tra i tanti, Allegri necessita di una punta che possa agire da vice Vlahovic, ma anche di un giocatore generalmente offensivo, visto l'addio di Alvaro Morata, oltre a quello di altri giocatori in avanti.

Proprio Morata, tornato all'Atletico e sicuro di ritornare protagonista nei Colchoneros, non ha fatto i conti con la volontà di Simeone, che sembra anche quest'anno non lo voglia in squadra. Per questo Morata è tornato sul mercato, e stando a quanto riportano il Spagna, proprio per volere del tecnico. Punto interrogativo quindi sul suo futuro, con la pista che lo riporterebbe a Torino sempre aperta.

Morata stesso aveva parlato della stagione che sta per arrivare ai microfoni dei canali ufficiali dei biancorossi: "Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Sono sicuro che sarà un anno fantastico. Incontrerò di nuovo tutti quei giocatori che sono anche miei amici, mi hanno sempre trattato molto bene e siamo rimasti in contatto. Non vedo l'ora di vederli, sarà molto importante conoscerci per poter competere al meglio. Inoltre, ho la fortuna di aver già lavorato con Simeone e la sua squadra e questo renderà le cose più facili. Non vedo l'ora di iniziare a preparare questa stagione insieme".

"C'è una squadra supercompleta che può ambire a tutto, come ha dimostrato due stagioni fa vincendo la Liga in un campionato complicato come quello spagnolo. Dobbiamo lavorare molto duramente in questa pre stagione per essere nella migliore condizione fisica per lottare per tutto. Penso che sia molto importante che possiamo lavorare tutti insieme fin dall'inizio e che abbiamo l'opportunità di essere fisicamente al meglio per arrivare all'inizio della stagione nella migliore forma possibile. La preseason a Los Angeles dà sempre molta forza per affrontare la stagione".