Apolloni: “La Juventus ora deve tornare a vincere. Su Allegri…”

Luigi Apolloni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Soulè? E' un grandissimo giocatore, di prospettiva, sta dimostrando le sue qualità. Allegri ha in mano la squadra e ha una sua filosofia di gioco e molto probabilmente non è rientrato nelle sue idee di gioco. Un altro tecnico farà le sue valutazioni, se tenerlo e darlo via. Per me ha margini di miglioramento notevoli, ma la Juve vuole vincere. Se dovesse rimanere Allegri o un altro, si punterà di sicuro su certezze. Le tensioni alla Juve sono triplicate e questo va a scapito della serenità. Ora stanno cercando di ricostruire dopo quanto accaduto lo scorso anno, dove Allegri è stato bravissimo a tenere la barra dritta. Con un altro credo ci potesse essere un tracollo importante".