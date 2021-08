Da oggi Allegri avrà il gruppo al completo

Oggi torneranno anche Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Il primo torna da un ruolo da protagonista "nascosto" con l'Italia in cui è entrato alla fine dei match ed ha tirato e messo a segno rigori decisivi contro Spagna e soprattutto con l'Inghilterra. L'esterno dovrebbe rimanere a Torino, visto che per ora le offerte per lui scarseggiano. Chiesa invece è stato probabilmente il miglior giocatore di Euro 2020 insieme a Gianluigi Donnarumma. Le offerte per lui, infatti, non sono mancate, ma la Juventus per ora le avrebbe tutte rifiutate anche perché il club bianconero deve ancora finire di pagare il cartellino dell'ex Fiorentina. In ogni caso dunque la Juve avrà per la prossima stagione un vero e proprio gioiello.