Dopo Chiesa tocca a Bonucci: il murales del difensore nella sua Viterbo

Nelle vie di Viterbo è stato realizzato un murales del difensore della Nazionale

redazionejuvenews

Il raduno alla Continassa per l'avvio della nuova stagione è gia cominciato e in attesa di vedere nuovamente in campo gli eroi della nostra Nazionale, freschi della vittoria dell'Europeo, i tifosi juventini si sono scaldati con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, presentatosi circa una settimana fa al JTC, dopo l'ansia generale che si era creata attorno al suo futuro che, poteva essere lontano da Torino. E' chiaro però, che le maggiori attenzioni dei tifosi siano rivolte ai fantastici 4 che hanno annientato gli inglesi in quel di Wembley e la gioia nel rivederli nuovamente allenarsi con la maglia della Vecchia Signora cresce giorno dopo giorno.

Sono state molteplici le iniziative di festeggiamento messe in piedi dai tifosi subito dopo il successo dei ragazzi di Mancini. Dai numerosi tatuaggi realizzati in tutta Italia, ai suggestivi murales che compaiono in numerose città della nazione, come quello di Federico Chiesa che appare a Roma in viale Trastevere. Ma quello del baby talento della Juve non è l'unico che è stato messo in piedi, infatti nelle ultime ore ne è apparso un altro poco fuori la Capitale.

Il giocatore in questione è Leonardo Bonucci e la gigantografia è stata realizzata nella sua città di origine, Viterbo. L'immagine raffigurata lo ritrae con la maglia della Nazionale in un momento di esaltazione e con il pugno chiuso come ad esultare dopo un gol. Il tutto è stato riprodotto su di un'immensa parete situata nella Tangenziale ovest (zona Riello), ora sarà Bonucci che dovrà trovare il tempo per ammirare il capolavoro da vicino, ricordando da dove tutto è cominciato.

Murales Bonucci