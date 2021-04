Cuccureddu: “La Juve deve ancora puntare allo Scudetto”

L'ex difensore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sui bianconeri

SUL DERBY - "Bisogna dire che il derby è sempre una partita speciale, una partita particolare. In ogni caso vedo bene la Juventus che, se scenderà in campo con la giusta concentrazione, dovrebbe aggiudicarsi questo derby. Nicola non potrà inventarsi questa o quella tattica perchè in effetti il valore, la qualità tecnica della Juve è più grande di quello del Torino. Proprio per questo il Torino potrebbe giocare con particolare grinta, particolare determinazione, motivazioni molto forti. La squadra granata è impegnata nella lotta per la salvezza, è con l’acqua alla gola e un risultato prezioso nel derby varrebbe doppio. L’importante è che la Juventus mantenga la giusta tranquillità, giochi senza pressione ed entri in campo con le giuste motivazioni per portare a casa il successo. Il Torino è più forte del Benevento e le partite vanno giocate sempre fino in fondo. Solo così la Juventus potrà vincere questo derby".