Juve, i tifosi tuonano: “Avete a cuore solo social e milioni, pensate al derby! Fuori i cogl…”

Lo striscione dei tifosi bianconeri esposto per i giocatori

I bianconeri sono chiamati a vincere, per scacciare le critiche che in questi giorni gli stanno piovendo addosso, e per iniziare al meglio una settimana che li vedrà impegnati nel derby, contro il Napoli e poi contro il Genoa. Di queste partite forse non saranno Weston McKennie, Arthur e Paulo Dybala: i tre giocatori sono stati esclusi dalla lista dei convocati per la partita di domani e sono stati sospesi dal tecnico fino a tempo indeterminato: "Dybala, Arthur e McKennie sono stati esclusi per mia decisione, e la società ha fatto il resto. In tanti anni sono sempre successe queste cose, ma quando non si possono fare non devono succedere, per quello che succede nel mondo prima che per quello che succede nella squadra. Non era il momento giusto per farlo, per rispetto di chi rispetta le regole e anche perché era a due giorni da una partita. Siamo degli esempi ed è giusto che ci comportiamo come tali".A queste assenze si aggiungono quelle di Leonardo Bonucci e Merih Demiral, colpiti entrambi con le rispettive nazionali dal COVID.