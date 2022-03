Cuccureddu: “La Juventus deve credere alla rimonta”

L'ex giocatore bianconero, protagonista di una grande rimonta Scudetto in passato, dice la sua sulle possibilità di vincere il campionato.

redazionejuvenews

La Juventus ci sta provando. La rimonta in vetta sembrava impossibile e rimane tuttora complicata. Però la frenata generale in vetta autorizza a sperare. E a incoraggiare le speranze c'è anche uno storico ex bianconero: Antonello Cuccureddu. L'ex giocatore bianconero, nella stagione 1972-73, fu grande protagonista in una rimonta che vide la Juve recuperare molti punti nelle ultime 7 giornate. E proprio nell'ultimo turno, quando il Milan perse a Verona, fu lui a segnare il gol decisivo della vittoria in rimonta per 2-1 sulla Roma, che consegnò lo Scudetto ai suoi.

Oggi, a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e centrocampista ha parlato delle possibilità della squadra di Allegri: "L'impresa è possibile. La vera Juve sta tornando e la squadra c'è. Per rimontare devi crederci sempre. Noi lo abbiamo fatto, altrimenti non ci saremmo riusciti. È vero che quella squadra aveva tanti leader: Zoff, Furino, Causio, Salvadore, Anastasi, Morini, Bettega, Capello, Spinosi e altri. In panchina c'era Vycpalek che era come un padre, ci dava consigli. E poi un presidente come Boniperti che era sempre con noi, quasi tutti i giorni. All'intervallo della partita decisiva ci siamo detti che dovevamo svegliarci. Il Milan perdeva e si capiva che ci sarebbe stata la possibilità di vincere o almeno di andare allo spareggio".

Cuccureddu poi torna a parlare della Juve attuale e dei suoi assi: "Dybalaè uno che fa sognare, è tra i giocatori più forti del campionato. Da ragazzo io cominciai a giocare con i calzettoni bassi per imitare Sivori e lui me lo ricorda. Vlahovic si sarà già accorto che quella maglia bianconera pesa e bisogna saperla indossare. Non è come le altre. Io iniziai col 10 e alla Juve giocai con tantissimi numeri e in tantissime posizioni. Ho avuto il 2, il 3 e ovviamente anche la 7 che ora indossa lui".

Il pronostico per lo Scudetto: "L'Inter è la favorita, ma finché la matematica lo permette, bisogna crederci".