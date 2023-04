Cucciari: “Juventus-Inter? Partita difficile, mi aspetto di tutto”

Alessandro Cucciari , allenatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando della sfida tra la Juventus e l' Inter nella semifinale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Partita difficile, per entusiasmo e prestazioni vedo Juve ma l'Inter quest'anno ci ha abituato ad altalene e c'è da aspettarsi di tutto. Sicuramente mi aspetto una bella partita. Ho visto Allegri ultimamente più rilassato, anche perché dovessero togliere i punti di penalità sarebbe seconda. Detto questo c'è una ventata di ottimismo e una proiezione mentale positiva che l'Inter non ha. Dovesse uscire dalla Coppa Italia e non raggiungere la zona Champions sarebbe un fallimento totale.

La Lazio può aprire un ciclo? La Lazio ha dimostrato di andare avanti con gli allenatori se si trova bene. Qualora dovesse ritrovarsi la sintonia sì, perché è un ambiente importante, che gratifica Sarri, quindi perché non continuare?. Mou? Andare in Champions o meno fa la differenza. Per fare lo step di crescita l'obiettivo è questo. Il contratto c'è, quindi non sarei preoccupato. Spero che la Roma raggiunga l'obiettivo perché farebbe la differenza".