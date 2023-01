Crosetti: “Come è stata decisa la penalizzazione? Il metodo inquieta”

Le sue parole: "Tra le molte questioni giudiziarie che mettono in grave difficoltà la Juventus, e che hanno costretto il presidente Agnelli a dimettersi insieme al CdA, il filone delle plusvalenze sembra (o sembrava) il meno grave rispetto, ad esempio, al problema degli stipendi truccati: anche in questo caso, le sanzioni sportive potrebbero essere clamorose, senza considerare gli aspetti penali dell’altro processo in arrivo. Ma quando il procuratore federale afferma che la pena, per la Juventus, deve essere afflittiva, viene da rispondere: a campionato in corso, qualunque pena lo è. Questa, in particolare, come è stata calcolata? Leggendo la classifica? Il metodo inquieta".