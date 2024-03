Criscitiello: “La Juventus ha una rosa mediocre. Su Locatelli…”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del valore della rosa e di Locatelli, in ombra nelle ultime gare e sempre più in discussione. Ecco le sue parole: "Quest’anno per me la Juve è una squadra molto mediocre e ha fatto, forse, fin troppo rispetto quelle che erano le proprie capacità. Locatelli, ad esempio, non credo sia un giocatore top da nazionale. Non è un top da Juventus ed è come quando Romagnoli giocava nel Milan, adesso è alla Lazio. È un centrocampista che può giocare tranquillamente in una squadra – con tutto il rispetto – come la Lazio o la Fiorentina".