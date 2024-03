Criscitiello: “Se Elkann vuole rendere la Juve una squadra di provincia lo dica”

Intervenuto su Sportitalia.com il giornalista Michele Criscitiello ha parlato della delicata situazione in casa Juve

Intervenuto su Sportitalia.com il giornalista Michele Criscitiello ha detto: " L’allenatore della Juve si sta giocando in questo finale di stagione la conferma per il prossimo anno nonostante il contratto".

"Ci aveva illuso fino a Natale - ha continuato -, poi si è perso via ed è tornato quello di sempre da quando ha deciso di tornare sulla panchina bianconera. Non ci sono ragioni: in estate, un anno dopo dal suo arrivo, Giuntoli deve fare la rivoluzione. L’allenatore, lo staff e servono 5-6 calciatori da Juventus".