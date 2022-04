Cristiano Ronaldo, che nervosismo! Rompe il telefono a un tifoso

L'ex attaccante della Juventus si è reso protagonista del un brutto gesto ieri dopo la sconfitta del suo Manchester United contro l'Everton.

redazionejuvenews

Continua il periodo di crisi del Manchester United. Ieri i Red Devils sono usciti sconfittidalla trasferta di Goodison Park contro l'Everton: la gara è stata decisa da un gol di Anthony Gordon al 27'. Una sconfitta che fa rumore per lo United, visto che i Toffees venivano da 3 partite perse nelle ultime 4 e sono attualmente al diciassettesimo posto in Premier League. La squadra di Ralf Rangnick ha vinto una sola volta nelle ultime 5 partite ed è scivolata al settimo posto in classifica, a 6 punti dalla zona Champions. Un rendimento deludente insomma, che sta facendo rumoreggiare la piazza e che sta facendo innervosire anche i giocatori.

E in questo senso ieri c'è stato un esempio lampante. Nel tunnel che porta agli spogliatoi un gruppo di tifosi dell'Everton ha riservato ai giocatori dello United cori e fischi. Non è stato chiarito se siano anche volate parole grosse, ma nelle immagini, che sono poi diventate subito virali sul web, si vede Cristiano Ronaldo che ha reazione violento contro uno dei sostenitori avversari e gli getta a terra il telefono, distruggendolo. Un brutto gesto per l'ex giocatore della Juventus, che sembra essere tra i più meno sereni in questo periodo negativo dei suoi, che li ha visti anche uscire agli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Secondo il quotidiano inglese Mirror, il Manchester United non ha voluto ancora commentare l'accaduto, perché sta esaminando la questione.

Nel frattempo CR7 ha fatto ammenda attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando, tuttavia, dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività".