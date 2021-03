Cr7, la Panini celebra i 770 gol con una Instant Card

Una dedica speciale per il nuovo record

Giorno di lavoro per la Juventus, che è tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Beneventoall'"Allianz Stadium", ultimo impegno prima che la Serie A, come tutti gli altri campionati, lasci spazio alla pausa per le Nazionali. Il club bianconero vuole continuare la propria striscia di vittorie, giunta a tre con il successo di Cagliari, per provare ad inseguire ancora il sogno del decimo scudetto consecutivo. Un record mai riuscito prima e al momento minacciato dall'Inter, prima in classifica con dieci distanze di vantaggio dalla squadra di Andrea Pirlo. Secondo il Milan che, dopo l'ottimo inizio di stagione, sta ora accusando la fatica e si trova avanti di un solo punto rispetto ai campioni d'Italia in carica.