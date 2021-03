Milik: “Futuro alla Juve? Per ora penso al Marsiglia ma anche io ho dei sogni…”

L'attaccante del Marsiglia ha parlato anche del suo futuro

In casa Juve sembra essere ritornata un pò di serenità e di tregua grazie ai tre punti conquistati a Cagliari, dopo la dura settimana affrontata a causa dell'eliminazione dalla Champions per opera del Porto di Sergio Conceicao. Ora bisognerà confermare quanto di positivo si è visto nella gara della Sardegna Arena anche contro il Benevento di Filippo Inzaghi, se si vuole continuare ad alimentare il sogno del decimo scudetto consecutivo. Già, perche un passo falso potrebbe compromettere il finale di stagione della Vecchia Signora, costringendo tutto l'ambiente bianconero a pensare gia al prossimo anno. Ci staranno sicuramente pensando gia tutti i dirigenti della Continassa che, continuano a monitorare i vari profili sotto traccia che, potrebbero far fare un ulteriore salto di qualità alla rosa di Pirlo. Uno di questi è sicuramente l'ex attaccante del Napoli Arkadiuz Milik, gia corteggiato nella passata sessione di mercato e che potrebbe fortemente ritornare di moda dalle parti della Mole.