Brambilla: “Bravi a sfruttare quell’angolo, ora testa al Mantova”

Oggi la Juventus Next Gen ha vinto per 1-0 sul campo della Pro Patria. Questo il commento del tecnico bianconero e del match winner Palumbo

redazionejuvenews

Mentre il campionato di Serie A è fermo a causa del Mondiale, gli altri campionati non si fermano. Oggi in Serie C era impegnata la Next Gen, che ha battuto 1-0 la Pro Patria con un gol di Palumbo. Dal sito della Juventus, le voci dei protagonisti.

Mister Brambilla: "È indubbio che siamo in un buon periodo, sia di prestazioni che di risultati. Oggi ho visto una squadra matura in campo. Una squadra che si è adattata a giocare una partita sporca nella prima mezz'ora e poi, piano piano, è riuscita a prendere in mano le redini del gioco. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che, probabilmente, per risolverla sarebbe servito un episodio e così è stato. Siamo stati bravi a sfruttare quel calcio d'angolo dove Martin ha trovato il gol. Una volta in vantaggio abbiamo gestito bene il risultato andando più vicini noi al raddoppio piuttosto che la Pro Patria al pareggio. Devo fare i complimenti ai ragazzi per la gara di oggi.

Ora la testa andrà ovviamente alla gara di domenica prossima all'Allianz Stadium, una partita che sarà ancora più stimolante per noi e non potrebbe essere altrimenti. Giocheremo in un palcoscenico straordinario che potrà soltanto darci motivazioni in più per fare bene e sono sicuro che la partita contro il Mantova si preparerà da sola in settimana. I ragazzi dovranno soltanto allenarsi con metodo e con tranquillità, come hanno sempre fatto, per arrivare pronti a questo appuntamento".

Martin Palumbo: "Sono felicissimo di avere aiutato la squadra a portare a casa altri tre punti molto importanti e che questo sia stato il mio primo gol con la maglia della Juve. Stiamo attraversando un buonissimo momento di forma e dobbiamo continuare così pensando già alla prossima partita contro il Mantova all'Allianz Stadium. Quali emozioni proveremo? Chiaramente sarà fantastico giocare in uno stadio così importante, ma noi dovremo scendere in campo con l'obiettivo di affrontare questo match come tutti gli altri. Sarà questa la nostra forza e soltanto così potremo provare a portare a casa un'altra vittoria".