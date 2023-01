Corradi su Allegri: “In queste situazioni esprime il meglio di sé”

I cinque gol del Maradona hanno fatto scaturire di nuovo molte critiche per Allegri. C'è però anche chi difende il tecnico bianconero, come Bernardo Corradi. Intervistato da Tuttosport, il ct dell'Under 17 ha espresso il suo parere. Ecco cosa ha detto: "Nove partite fa la Juve era in grandissima difficoltà di gioco, aveva infortunati e non faceva punti. Poi ha fatto otto vittorie consecutive e non si può buttare via tutto, per di più pensando a cosa ha vissuto durante la sosta e sta affrontando tuttora la società. Sono cose non semplici da gestire, ma nonostante questo, secondo me, Allegri in questa situazione esprime il meglio di sé.