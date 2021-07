Copa America: Danilo e Alex Sandro arrivano in finale col Brasile

La Juve celebra i due terzini

"Nella notte italiana è arrivato il primo importante verdetto per i nostri bianconeri impegnati nelle rispettive competizioni internazionali: il Brasile di Danilo, in campo per tutto l’arco del match, e di Alex Sandro ha superato 1-0 il Perù conquistando la finale della Copa America. Questa notte, alle ore 3.00 (orario italiano), la Colombia di Cuadrado se la vedrà con l’Argentina per strappare l’ultimo pass per l’atto conclusivo della competizione.