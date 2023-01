Juve, 6 vittorie nelle ultime 6 in casa contro l’Udinese

In vista della sfida tra Juve e Udinese, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sul match: "Tra i precedenti di Juventus-Udinese spicca la striscia di 6 vittorie consecutive da parte della Signora negli ultimi 6 incontri. In ognuno di essi ha avuto una parte importante un giocatore presente attualmente in rosa. La sequenza è iniziata con il 2-1 del 2016-17 (il giocatore in rete è Alex Sandro)