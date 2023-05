Contrattacco Juve: le strategie difensive al processo plusvalenze

La Juventus non si farà cogliere impreparata. Nella giornata di ieri, i legali della società e degli ex membri del Cda bianconero hanno depositato le memorie difensive. Passo precedente all'udienza di lunedì presso la Corte d'Appello. Sotto la lente d'ingrandimento, le inibizioni per gli ex dirigenti e la penalizzazione per il club. Per i primi, si scoprirà se gli 8 mesi di sospensione saranno giustificati o rimossi. Invece, per il club ci si aspetterebbe una modifica dei punti di penalizzazione rispetto ai 15 inflitti il 20 gennaio. La Corte federale, seppur con una diversa composizione, dovrà valutare il parziale accoglimento dei ricorsi da parte del Collegio di Garanzia allo sport. Non ci saranno invece possibilità di cambiamento della sentenza per Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Essi erano stati ritenuti autori di "comportamenti non corretti sistematici e ripetuti" anche in terzo grado.