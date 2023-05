Siviglia-Juventus, cosa dicono le quote? Facciamo il punto

Siviglia-Juventus, la partita vista dai bookmaker: l’analisi quote di Oddschecker

redazionejuvenews

Si riparte dal pareggio di Federico Gatti al 97’, per una qualificazione che passa inevitabilmente da una vittoria al Sanchez Pizjuan. Già ai regolamentari? O servirà arrivare oltre? Proviamo - insieme a OddsChecker a rispondere dando un’occhiata alle quote dei principali siti scommesse su Siviglia-Juventus: in palio c’è la finale di Budapest.

LE QUOTE – Partendo dalle quote 1x2, è il Siviglia ad essere favorito per i bookmaker: la vittoria andalusa nei 90’ parte da quota 2.37 su Planetwin365 e arriva a 2.48 su LeoVegas. Sulle altre lavagne, la quota media è di 2.45. Una vittoria bianconera, invece, vale 2.95 su LeoVegas e 2.99 su Betway, ma raggiunge e talvolta supera quota 3.00 presso molti altri operatori, fino a toccare i 3.10 su bet365. Infine il pareggio, che manderebbe la sfida ai supplementari, che vale 3.25 su LeoVegas, Sisal e Planetwin365. A tal proposito, il passaggio del turno della Juventus ai supplementari vale 11.00, mentre la vittoria ai rigori si trova a 10.50.

Per gli operatori non sarà una sfida con troppe reti: l’Under 2.5 è favorito, con quote che partono dall’1.65 di Betfair e non si spingono oltre l’1.74 di LeoVegas. L’Over 2.5, ovvero almeno tre reti segnate nel match, si trova invece a 2.10 su Sisal, Betfair, bet365 e LeoVegas. Più equilibrio nel mercato Goal/No Goal: leggermente favorito lo scenario in cui entrambe le squadre andranno a segno, con quota minima di 1.75 su Snai e massima di 1.91 su bet365. Di poco più alte le quote sull’esito opposto, dall’1.87 di Starcasinò Bet all’1.94 di Planetwin365 e LeoVegas. E la qualificazione? Non tutti i bookmaker concordano: se su Sisal è la Juventus favorita (1.80 a 2.00), su Goldbet e Better la situazione si inverte (2.00 a 1.80).

ULTIMI RISULTATI – I bianconeri arrivano dalla vittoria per 2-0 contro la Cremonese, nella serata in cui si è fermato ancora una volta Paul Pogba. In attesa di sapere il verdetto sulla penalizzazione, la squadra di Allegri è seconda in classifica a +3 sull’Inter. Anche il Siviglia arriva da una vittoria in campionato: 3-0 sul campo del Valladolid, sesta vittoria nelle ultime otto partite giocate in tutte le competizioni. La squadra andalusa è decima in classifica in Liga.

I PRECEDENTI – Quello di giovedì sarà il sesto incrocio tra le due squadre in competizioni ufficiali. Prima del match d’andata, Juventus e Siviglia si erano incontrate nel 2015 e nel 2016, nella fase a gironi della Champions League. Il primo anno finì 2-0 a Torino e 1-0 a Siviglia; il secondo 0-0 a Torino e 3-1 per i bianconeri al ritorno.