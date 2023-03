Ibrahimovic difende l’ex Juve: “Ha pagato perchè è rimasto se stesso”

"Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro". Con queste parole Antonio Conte dopo la rescissione consensuale del contratto ha salutato il Tottenham .

Un addio che non sorprende nessuno visto che nelle scorse settimane l'ex giocatore e allenatore della Juve aveva mosso dure accuse nei confronti dei giocatori e della dirigenza del club inglese. Intervenuto dal ritiro con la Svezia, Zlatan Ibrahimovic ha difeso l'ex bianconero: “Ognuno lavora a modo suo. Qualcuno cerca di fare l'attore, di fingere. Qualcuno è se stesso, qualcuno cerca di essere perfetto. Credo che dovresti essere te stesso anche se a volte lo paghi perché non è quello che la gente vuole sentire. Io preferisco essere me stesso ed esprimermi come penso e come voglio".