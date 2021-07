La Juve aspetta Ronaldo e Locatelli, Paratici punta Pjanic

Le ultime sui possibili movimenti dei bianconeri

Manca meno di una settimana al raduno della Juventus, che si ritroverà nuovamente agli ordini di Massimiliano Allegri. Nei primi giorni di ritiro, arriverà anche la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, che ritroverà soltanto parte dei giocatori impegnati agli Europei. Non ci saranno gli azzurri, e forse non ci sarà Cristiano Ronaldo, ancora in vacanza dopo aver concluso la sua cavalcata a Euro 2020. Attualmente, non sembrano esistere trattative per la cessione del portoghese, ma Mendes incontrerà presto la dirigenza bianconera per discutere del futuro del suo assistito numero uno. Dal futuro di CR7 dipende tantissimo della strategia bianconera, che potrebbe anche trovarsi a doverlo sostituire nel corso di questa estate. Discorso diverso per quanto riguarda Dybala, che una volta rientrato dalle vacanze dovrebbe finalmente prolungare il suo contratto con la Vecchia Signora. La trattativa, saltato l'ostacolo Paratici, sembra sul punto di decollare, con le parti pronte a venirsi incontro per continuare insieme.