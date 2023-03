Juve, il comunicato dei Viking: “In silenzio fino alla fine. Degli altri…”

Stasera la Juventus affronterà il Friburgo nell'andata degli ottavi di Europa League: dalla curva però non arriverà il solito tifo: il motivo

redazionejuvenews

Questa sera alle 21 all'Allianz Stadium la Juventus affronterà il Friburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ma nello stadio bianconero ci sarà meno tifo del solito. A spiegarne il motivo c'è il comunicato dei Viking: "È finito il tempo di restare in silenzio su abusi e ingiustizie che subiamo per poter cantare il nostro amore. Ormai per la digos di Torino siamo diventati un bersaglio da annientare.

Niente striscioni e niente pezze, niente tamburi e niente megafoni, niente bandieroni o coreografia... E tutto questo mentre in altre città è permesso l’impossibile così come in casa nostra alle tifoserie ospiti. Per questo da stasera abbiamo deciso di chiudere la bocca così tutti capiranno quanto il nostro silenzio sia rumoroso.

Ai responsabili di questa situazione solo un pensiero: era bello Domenica sera signori della digos fare i video ammirando allo stadio della Roma mentre vi siete accaniti nel distruggere il Nostro?

Quando tutti si renderanno conto che non si può mettere sul piatto della bilancia la propria vita con multe e diffide (obbligo di firma) INVENTATE e INGIUSTE si capirà quanto i famigerati Ultras della Juventus abbiano pagato in termini di libertà personale e repressione. In silenzio fino alla fine. Degli altri. Sempre.

Viking N.A.B. Drughi PrimoNovembre".