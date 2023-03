Verso Juventus-Friburgo: i possibili protagonisti del match

Questa sera la squadra di Allegri affronterà i tedeschi all'Allianz Stadium, nella partita andata degli ottavi di finale di Europa League

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro la Roma, la Juventus vuole ripartire. Questa sera alle 21 all'Allianz Stadium i bianconeri se la vedranno con il Friburgo, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il sito ufficiale della Juventus ha fornito numeri e curiosità sui possibili protagonisti del match.

Il focus: "Ángel Di Maríaha partecipato a sei gol in cinque partite giocate con la Juventus nelle competizioni europee, arrivati in due occasioni grazie ad una triplo coinvolgimento nei gol (tre assist v Maccabi Haifa lo scorso ottobre in Champions e tripletta vs Nantes nell’ultima partita giocata).

Gli ultimi due gol con la maglia della Juventus di Dušan Vlahović in competizioni europee sono arrivati all’Allianz Stadium (v Maccabi Haifa e Nantes): il serbo potrebbe segnare per tre presenze interne consecutive in Europa per la prima volta in carriera.

Filip Kostić ha affrontato dodici volte in carriera il Friburgo, segnando anche due gol nelle ultime due sfide.

Vincenzo Grifo è il giocatore italiano che ha partecipato a più gol contando tutte le competizioni (20, frutto di 14 reti e sei assist). Il classe ’93 ha già raggiunto il suo record personale sommando gol e assist in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei, sempre considerando tutte le competizioni (20, appunto, come nel 2021/22, 13 reti e sette passaggi vincenti in 40 presenze in quel caso)".