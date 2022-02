Villareal-Juventus: le reazioni social dei bianconeri

La Juventus ha pareggiato per 1-1 l'andata degli ottavi di finale della Champions Legue contro il Villareal, grazie al gol di Dusan Vlahovic, a segno dopo soli 30 secondi, pareggiato da quello di Parejo nella ripresa. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno, che la Juventus dovrà vincere per ottenere il passaggio del turno. Queste intanto le reazioni social dei giocatori bianconeri al risultato di ieri sera.