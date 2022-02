Kaio Jorge fuori in barella con l’Under 23: si teme un lungo stop

Il calciatore bianconero era con la squadra Under 23 per disputare la partita contro la Pro Patria in programma oggi mentre la prima squadra torna dalla Spagna

redazionejuvenews

Nuova tegola per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Mentre la squadra è atterrata a Torino di ritorno dalla Spagna, dove ha pareggiato ieri sera contro il Villareal l'andata degli ottavi di finale di Champions League, il calciatore brasiliano KaioJorge ha subito un brutto infortunio.

Il giovane attaccante, aggregato alla formazione Under 23 e in campo nella partita contro la ProPatria, al 23esimo del primo tempo è finito a terra sulla fascia chiedendo subito il cambio. Urla di dolore e lacrime per il giocatore, che è stato portato fuori dal campo in barella per un problema al ginocchio.

Importanti saranno ora gli esami a cui verrà sottoposto nelle prossime ore, ma si teme l'interessamento del tendine rotuleo del ginocchio, che se confermato costringerebbe il giocatore ad un lunghissimo stop.