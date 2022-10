Compagnoni: “I tanti infortuni? Il problema è grosso, altro che sfortuna”

La squadra bianconera è stata falcidiata fin dall'inizio della stagione da tanti infortuni. Questo il parere del telecronista a Sky Sport 24

redazionejuvenews

Sabato la Juventusha battuto il Lecce per 1-0 grazie al grande gol segnato da Fagioli, il primo in carriera in Serie A. Per la gara contro i salentini Massimiliano Allegri si è dovuto affidare a molti giovani, viste le tante assenze per infortunio. Per questo hanno trovato spazio l'autore del gol, Miretti, Soulé e Iling-Junior. Ma la rosa comunque rimane priva di tanti elementi importanti.

Del tema infortuni ha parlato anche Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport 24: "Sono troppi gli infortuni, la sfortuna non c’entra nulla. C’è un problema grosso. Non è un problema di preparazione estiva che la Juve non fa. Sono anni che accusa questi problemi, come anche il Milan. Credo che qualcosa le squadre italiane dovranno rivedere perché poi questi sono costi. Bisogna vedere quanti soldi incassano nelle tournée in giro per il mondo e quanto incidono gli infortuni sui bilanci con le rose extralarge. E’ un problema serio da analizzare con attenzione".

Gli infortuni stanno pesando molto in questo difficile di stagione, pur non essendone l'unica causa. Oggi l'ambiente bianconero è stato scosso dal nuovo problema di Pogba, che rischia di non vedere mai il campo con i bianconeri nel 2022. Un duro colpo per la Juve, che sta vedendo i pezzi forti della sua campagna acquisti più in infermeria che in campo.