Caressa: “Juve, con i giovani si è rivisto un po’ di DNA”

Sabato a Lecce i bianconeri hanno battuto i padroni di casa per 1-0 grazie a uno splendido gol segnato da Fagioli . Tre punti sofferti, ma fondamentali per continuare la risalita in classifica dopo l'inizio disastroso. Ancora una volta, viste le tante assenze a causa degli infortuni, Allegri si è affidato a diversi giovani: oltre all'autore del gol, anche Soulé , Miretti e Iling-Junior .

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha detto la sua sulla Juventus: "La Juve migliora abbassando l’età. Ma non ci si può fidare della Juve. Ogni tanto in campionato sembra di intravedere de miglioramenti anche con squadre non alla sua altezza. Col Monza si era toccato il fondo e quello che si è visto in Champions nel primo tempo è quasi sconcertante. La Juve si è trovata costretta ad inserire i giovani per gli infortuni e a Lecce ha combattuto, pur non giocando meglio di altre volte si è intravisto un po’ di Dna. Forse la Juve sta diventando un’altra cosa. Di Maria? Poteva evitare di dire che non vede l’ora di tornare in Argentina quando non ha mai giocato…".