Claudio Chiellini saluta la Juve: “Gratitudine e orgoglio”

Nuova avventura per il fratello del difensore bianconero

Inizia una nuova avventura per Claudio Chiellini. L'ex responsabile del coordinamento dei giocatori bianconeri in prestito e in comproprietà ha deciso di accettare la corte del Pisa per cimentarsi in una nuova avventura. Questo il messaggio apparso sulla sua pagina Instagram per salutare la Juventus, in una foto che lo ritrae al momento della firma del suo nuovo contratto con la squadra toscana: "Gratitudine e Orgoglio. Gratitudine per 8 anni entusiasmanti alla Juventus, per chi ha creduto in me e per le persone che mi hanno accompagnato. Orgoglio per questa nuova ed emozionante avventura a Pisa. Si volta pagina. Grazie a tutti"