Clamoroso Galles, Ramsey convocato nonostante l’infortunio rimediato con la Juve

Ramsey convocato a sorpresa dal Galles

TORINO - Con grande sorpresa, Aaron Ramsey è stato convocato dal ct del Galles per la doppia gara di qualificazione al Mondiale 2022 contro Belgio e Repubblica Ceca (24 e 30 marzo, nel mezzo c'è anche un'amichevole col Messico). Ricordiamo che il gallese non ha preso parte alla scorsa sfida di campionato contro il Cagliari per una lesione al retto femorale della coscia sinistra e il bollettino medico del club bianconero indicava uno stop di circa tre settimane. Per questa convocazione, seguiranno sicuramente numerose polemiche. "Dobbiamo essere comprensivi nel modo in cui affrontiamo la situazione, e la comunicazione tra noi e il club è fondamentale - ha spiegato il ct del Galles - Dialogheremo con il club e vedremo a che punto siamo. Ne parleremo e se riteniamo che sia fattibile farlo entrare e in lizza per parti di queste partite, allora vedremo. Ma dobbiamo rispettare il fatto che la Juventus potrebbe non volerlo rischiare e fare il suo recupero lì. Il nostro team medico non correrà rischi se non sarà in forma, ma vedremo se riusciamo a farlo passare e dare un’occhiata".