Svelata la nuova seconda maglia della Juventus per la prossima stagione

Juventus che si prepara ad affrontare il Benevento e che viene da un'ottima vittoria in trasferta contro il Cagliari, che ha reso soddisfatto il tecnico Andrea Pirlo: "Approccio ottimo, era importante dopo la mancata qualificazione in Champions partire col piede giusto e dare un'impronta alla gara. Danilo? Sa fare molte cose, fa sempre la sua partita. Lo abbiamo provato in una nuova posizione, ha le qualità per stare in mezzo al campo. Intervento di Ronaldo? Classico intervento di gioco, guardava la palla e non ha visto il portiere. La Var avrà fatto il suo lavoro. Secondo tempo? Dopo il 3-0 è normale abbassarsi e gestire le energie, ma la gara mi sembrava sotto controllo. Situazione Ronaldo? Era arrabbiato come tutta la squadra perchè la mancata qualificazione ha portato tristezza in tutto il gruppo. Non ha parlato dopo la gara perchè ha parlato sul campo con una grande prestazione e questo è quello che conta. Modulo? Non era un 4-4-1. In fase di possesso Cuadrado si alzava ed eravamo tre. Abbiamo ritrovato Morata dall'inizio dopo che non era disponibile. Ora che sta bene lo facciamo giocare e quando abbiamo due punte inevitabilmente giochiamo meglio. Difendiamo a quattro e poi impostiamo in base alla gara. Oggi per avere la superiorità uno era più bloccato e Cuadrado spingeva in mezzo al campo con più libertà".