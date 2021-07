Chiesa si rilassa in spiaggia e aspetta la Juve

Il calciatore rientrerà a Torino la prossima settimana

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, in programma il 22 agosto contro l'Udinese. Massimiliano Allegri ha lavorato per la prima volta con la squadra quasi al completo, con Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur che si sono aggregati al gruppo nella giornata di ieri, iniziando subito un lavoro personalizzato. Questa sera i bianconeri scenderanno in campo contro il Monza nel Trofeo Berlusconi, con il tecnico toscano che dovrebbe lasciare a Torino alcuni giocatori, tra i quali Cristiano Ronaldo.

Il test contro la squadra lombarda sarà l'ultimo disputato a ranghi ridotti, visto che la settimana prossima torneranno a Torino anche gli ultimi giocatori in vacanza: i sudamericani Danilo e Alex Sandro, arrivati in finale di Copa America e Juan Cuadrado, insieme ai quattro italiani Campioni d'Europa con la Nazionale. Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa torneranno a Torino all'inizio della prossima settitamana, e si metteranno subito agli ordini di Mister Allegri. Anche Chiellini tornerà a Torino, ma prima di raggiungere i compagni alla Continassa, firmerà il rinnovo del contratto per un altro anno, per legarsi ancora una stagione alla Signora.

I bianconeri si stano godendo gli ultimi giorni di vacanza, con Federico Chiesa, che dopo il grande Europeo disputato, è volato in vacanza a Forte dei Marmi, dove sta trascorrendo le ultime ore di libertà. Il giocatore ha postato una foto dal mare, mostrando ancora una gran forma. Allegri lo aspetta per conoscerlo e per farlo crescere, grazie alla sua guida, ma anche a quella di Chiellini e Bonucci, già ciceroni lo scorso anno in bianconero e questa estate in Nazionale. Oltre a loro Chiesa avrà bisogno anche del supporto di Cristiano Ronaldo, che anche nella scorsa stagione non ha fatto mancare parole di apprezzamento verso il compagno di reparto, che è pronto ad iniziare questa nuova stagione.